Le pollen, un outil pour mieux comprendre le climat localement

Cette directrice d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE), spécialisée dans la paléoclimatologie et les sciences de l'environnement, est l'une des seules scientifiques dans le monde à s'être spécialisée dans l'étude du pollen extrait des carottes sédimentaires profondes prélevées dans l'océan.

Cette étude est "très efficace pour documenter l'évolution de la végétation au cours du temps et fournir des données qualitatives et quantitatives du climat", c'est-à-dire des températures atmosphériques et des précipitations, explique-t-elle.

Ce travail de reconstruction des climats passés, combiné à ceux simulés par les modèles, est "indispensable pour comprendre le système climatique naturel, dans un climat actuel déjà influencé par l'Homme, et ainsi mieux anticiper le climat futur", ajoute Mme Sanchez Goni.

L'exposition, coorganisée par l'EPHE, l'unité mixte de recherche EPOC de l'université de Bordeaux et l'Observatoire aquitain des sciences de l'univers (OASU), met en avant l'importance "d'élargir la base des données polliniques surtout dans les régions-sous étudiées, comme l'Amérique et la Sibérie," afin de garantir une meilleure compréhension climatique régionale.