Le premier remorqueur à hydrogène du monde présenté à Anvers

Le port d'Anvers-Bruges et CMB.TECH ont présenté mardi le "premier remorqueur à hydrogène au monde", Hydrotug 1. Celui-ci sera exclusivement exploité en Belgique.

Après avoir été mis à l'eau en Espagne en mai 2022, le navire a vogué jusqu'en Belgique où le système à hydrogène lui a été installé et a été testé dans le port d'Ostende. Actuellement, Hydrotug 1 peut être vu dans la maison du port d'Anvers.

"Avec une force de tractation de 65 tonnes, il est le plus grand navire à hydrogène du monde et il est 'fabriqué en Europe'", a salué Alexander Saverys, CEO de CMT.TECH. "Le port d'Anvers-Bruges partage le même engagement que nous en matière de décarbonisation du transport maritime et de mise en valeur d'une technologie évolutive", s'est-il réjoui.