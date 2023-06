Le projet du polder Hedwige est terminé, journée porte ouverte ce dimanche

Les travaux de réaménagement du polder Hedwige, en Flandre zélandaise, à la frontière belgo-néerlandaise, sont terminés. Ceux-ci sont le résultat d'années de discussions politiques et associatives entre partisans et opposants à la dépoldérisation du site. Les visiteurs sont les bienvenus ce dimanche entre 10h30 et 16h30 pour découvrir la nouvelle zone de marée.