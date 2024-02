Le quartier militaire de Grobbendonk devient pionnier dans l'électricité verte

Une vaste installation de panneaux solaires est en cours de finalisation dans le domaine militaire Den Troon à Grobbendonk (province d'Anvers), fruit d'une collaboration entre le ministère de la Défense et une coopérative citoyenne, a-t-on appris vendredi de source militaire.

C'est une première au sein de la Défense qu'une telle coopération voit le jour, avec la participation des citoyens et via un contrat d'achat d'énergie (un "Power Purchase Agreement"). La coopérative énergétique Zonnewind est chargée du financement, de la gestion et du suivi du projet. Le contrat a une durée de 20 ans, a-t-on précisé de même source.

Zonnewind est une coopérative énergétique de la région de Voorkempen (en Flandre) qui collabore avec d'autres coopératives, dont EcoPower).