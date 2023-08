Le Royaume-Uni se fait distancer dans la génération d'électricité bas carbone

"Parmi les huit économies les plus développées, le Royaume-Uni est en passe d'avoir la plus faible croissance de génération d'électricité à bas carbone d'ici 2030", soit 2,9% par an, constate cette étude menée par Oxford Economics pour le compte de l'organisation sectorielle Energy UK.

C'est moins que la France (3,1%), le Japon (3,2%), l'Allemagne (5,8%), les Etats-Unis (6,4%), la Chine (7,2%) et l'Inde (10,6%).