Le site Infectieradar, qui répertorie les virus, relancé à l'approche de l'hiver

Le site Infectieradar.be, qui fait appel aux citoyens pour cartographier la propagation des maladies infectieuses et des virus circulant en Belgique, est relancé à l'approche de la saison hivernale, indiquent vendredi les universités de Hasselt et d'Anvers, à l'initiative du projet.

La plateforme Infectieradar.be avait été lancée en 2021, dans le sillage de la pandémie mondiale de coronavirus. Concrètement, il s'agit d'une plateforme permettant aux citoyens d'indiquer en ligne, une fois par semaine, s'ils présentent des symptômes de maladies infectieuses (fièvre, maux de tête ou de gorge, etc.).

Ce recensement permet de "détecter des signaux importants et de dégager des tendances concernant la propagation des virus, et ce, jusqu'à plusieurs semaines à l'avance, avant même que la plupart des patients ne viennent consulter leur médecin généraliste", ressort-il d'analyses de données croisées d'Infectieradar et de l'Institut de santé publique, Sciensano.