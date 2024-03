Le spekboom sud-africain, plante grasse piège à carbone

Dévalant une route montagneuse défoncée dans sa camionnette tout-terrain, Andre Britz s'arrête au pied d'une colline.

"Ici, on peut voir la différence entre la terre dégradée et un terrain de spekboom vierge", s'enthousiasme-t-il, pointant du doigt les tons contrastés de part et d'autre d'une clôture.