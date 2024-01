Le squelette de T-Rex acquis par Fernand Huts exposé dans le monde avant Anvers

Dans un premier temps, des chercheurs suisses étudieront dès cette année les 293 os du tyrannosaure. Des recherches plus approfondies devraient permettre de déterminer le sexe de ce dinosaure qui vivait il y a plus de 65 millions d'années dans des contrées qui correspondent aujourd'hui aux États-Unis.

Le squelette mesure 1,6 mètre sur 3,9 mètres et se compose d'ossements de trois animaux différents, déterrés entre 2008 et 2013, dans les États américains du Montana et du Wyoming. Les spécialistes de la maison de vente aux enchères Koller supposent que la plupart des os de Trinity proviennent d'un spécimen féminin.

Fernand Huts dit avoir déboursé 5,6 millions d'euros pour acquérir ce spécimen.