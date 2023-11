L'eau de distribution aux normes à Chièvres, qui exige néanmoins la suppression d'un puits

L'eau de distribution dans l'entité de Chièvres présente actuellement des taux de poly- et perfluoroalkylées (PFAS, des substances chimiques toxiques et persistantes) inférieurs à la future norme européenne de 100 ng/litre. Les instances communales demandent toutefois à la Société wallonne des eaux (SWDE) la suppression du puits de captation n°1 et son remplacement.