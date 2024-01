L'eau en bouteille contient des centaines de milliers de particules de plastique

L'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici, selon une nouvelle étude publiée lundi.

Mais il a ajouté: "Nous ne recommandons pas de ne pas boire d'eau en bouteille quand nécessaire, car le risque de déshydratation peut être plus grand que les conséquences potentielles de l'exposition aux nanoplastiques."

Les nanoplastiques attirent de plus en plus l'attention ces dernières années, et sont présents partout sur la planète.

Les microplastiques font moins de 5.000 micromètres (soit 5 millimètres), tandis que les nanoplastiques font eux moins d'un micromètre.

Ils sont si petits qu'ils peuvent entrer dans le système sanguin et donc jusque dans les organes, dont le cerveau et le coeur.