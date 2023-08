L'épisode caniculaire touche à sa fin en France pour laisser place aux orages

Les thermomètres ont continué jeudi de pulvériser les records, avec 42,9° c à Mirande (Gers), 42,5°C à Montauban et à Agen, 41,4°C à Lyon...

La France a connu une vague de chaleur exceptionnellement tardive.

"On est sur une série de trois journées les plus chaudes enregistrées après un 15 août à l'échelle de la France", a précisé jeudi à l'AFP Lauriane Batté, climatologue au sein de Météo-France.

Selon les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés récemment en raison du réchauffement climatique, responsable d'épisodes de canicule et de périodes de sècheresse à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses.

"Il est incontestable que ce qu'on est en train de vivre actuellement est un phénomène qui est déjà un marqueur du changement climatique", juge Mme Batté.

"Les simulations montrent qu'on a une probabilité accrue d’avoir des vagues de chaleur en début et en fin d'été", souligne-t-elle.