L'équipe belge au Solar Challenge distinguée du prix de l'innovation

L'"Innoptus Solar Team", l'équipe belge qui a remporté la semaine dernière le championnat du monde non officiel des voitures solaires en Australie, a également été distinguée du prix de la meilleure innovation à l'issue de la compétition, ont annoncé lundi les étudiants de la KU Leuven.

L'équipe a reçu le prix de l'innovation pour l'aileron rotatif situé au-dessus de la voiture "Infinite". L'aileron avait été installé sur le modèle précédent, la 'BluePoint Atlas", pour ensuite être perfectionné sur l'"Infinite", en y intégrant une fonction supplémentaire de pivotage. La modification a permis à la voiture solaire de "surfer" sur les rafales de vents latérales durant la course, ce qui a permis à l'engin d'utiliser moins d'énergie et de rouler de manière plus stable.

Les étudiants en ingénierie industrielle avaient déjà remporté le prix de l'innovation à deux reprises: la première fois en 2013 pour leur pack batterie imprimé en 3D qui offrait une solution innovante de refroidissement des batteries; la seconde fois en 2017 pour la direction active des quatre roues du véhicule.