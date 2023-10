L'équipe belge en tête de la 1ère étape du Solar Challenge en Australie

L'équipe belge a fini dimanche en tête de la première étape du Solar Challenge, une course internationale de voitures solaires qui a lieu cette année en Australie. Des étudiants de la KULeuven, gagnants de la dernière édition du championnat, sont passés de leur seconde position de départ à la première place, devançant les étudiants en ingénierie d'Aix-la-Chapelle (Allemagne).

La première journée de course a été impactée par les feux de forêt en cours dans l'arrière-pays australien. Ceux-ci ont réduit la visibilité du pilote, obligeant l'équipe à réduire sa vitesse. Malgré cela, les étudiants de Louvain ont réussi à prendre de l'avance et à dépasser l'équipe allemande.

Quatre jours de course sont encore à venir. "Demain sera la journée la plus chaude de la compétition", notent les organisateurs de la course. Les étudiants belges ont pour objectif d'arriver jeudi soir à Adélaïde.