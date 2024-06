Les astronautes acheminés par Boeing jusqu'à l'ISS n'y sont pas "bloqués", assure la Nasa

Les deux astronautes arrivés dans la Station spatiale internationale il y a trois semaines à bord du nouveau vaisseau Starliner de Boeing n'y sont pas "bloqués", a soutenu la Nasa vendredi, même si la date de retour de la capsule ne cesse d'être repoussée et dépend désormais de l'analyse de nouveaux tests.

Ces tests concernent notamment les problèmes rencontrés en vol sur les propulseurs de la capsule au moment où elle approchait de la Station spatiale (ISS) pour s'y amarrer.

Des tests au sol sur des propulseurs similaires vont être réalisés pour recréer l'environnement spatial et mieux comprendre la cause du problème. Ces tests devraient durer environ deux semaines, et une date de retour ne sera fixée qu'ensuite.