Les cellules capables de sentir et de réagir aux minuscules reliefs de leur environnement

Une équipe de chercheurs en biologie cellulaire de l'UNamur et de l'UCLouvain a mis en évidence la capacité des cellules à détecter et à réagir aux reliefs de la matrice extracellulaire qui les lient entre elles. Leurs résultats ont été publiés lundi dans la revue scientifique Science Advances.

Les chercheurs ont étudié les déformations microscopiques de la membrane cellulaire, souvent provoquées par la matrice extracellulaire, le support plus ou moins pourvu de reliefs et donc rugueux sur lequel les cellules adhèrent, à l'aide de supports artificiels. Ils ont alors observé que les cellules pouvaient percevoir les déformations, modifier l'organisation de leur squelette et que "cette réorganisation pouvait influencer le fonctionnement de certains récepteurs de la surface cellulaire, impactant directement le comportement des cellules". Ces résultats mettent aussi en lumière le rôle des protéines à domaine BAR, spécialisées dans le remodelage des membranes cellulaires, dans ce processus.

"En modulant le relief de surface des implants, il est possible de modifier la façon dont nos cellules vont interagir avec ceux-ci, et ainsi favoriser leur acceptation par l'organisme tout en réduisant les réponses indésirables comme l'inflammation", précise l'équipe. Ces travaux pourraient ainsi contribuer à la recherche sur le cancer, car les cellules tumorales sont souvent soumises à de grandes contraintes mécaniques, ou encore dans le développement de prothèses et d'implants.