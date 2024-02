Les citoyens namurois participeront à la création d'une Maison de l'Alimentation Durable

La province de Namur entend promouvoir et valoriser l'alimentation durable via la mise en place d'une MAD (Maison de l'Alimentation Durable). Les citoyens seront impliqués dans le projet via des conseils consultatifs.

La Province a l'objectif de créer sur son territoire une MAD comme il existe déjà depuis trois ans à Charleroi à et à Liège. Comme l'a expliqué mercredi matin Amaury Alexandre, député provincial, en charge notamment de la transition écologique et du développement durable, cinq objectifs stratégiques ont été définis. "Nous voulons promouvoir et valoriser tout ce qui se vit en alimentation durable, coordonner les initiatives sur le territoire, sensibiliser et former, soutenir les producteurs locaux et favoriser l'accessibilité à une alimentation durable", a-t-il confié.

Les modalités de son opérationnalisation doivent encore être définies et les citoyens seront mis à contribution via la mise en place de trois conseils consultatifs. "C'est une grande première en Wallonie. Nous sommes la seule des cinq provinces à s'être prêté à cet exercice habituellement réservé à l'échelon plus local d'une commune", a ajouté le député.