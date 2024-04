Les Compost Days reviennent à Bruxelles du 10 au 14 avril

La cinquième édition des Compost Days se tiendra dans la capitale de mercredi à dimanche. L'occasion pour les citoyennes et citoyens intéressés de découvrir différentes techniques de compost et de trouver la solution adaptée à leur situation. Des promenades thématiques aux quatre coins de Bruxelles viendront enrichir cette nouvelle édition.

Pendant cinq jours, des activités variées autour du compost, du recyclage, de la valorisation des déchets et de l'alimentation durable seront proposées au public. Des moments familiaux, un atelier gourmand et des temps créatifs seront également au programme de cet événement gratuit et convivial, organisé par Bruxelles Environnement et l'ASBL Worms.

La nouveauté de cette année, ce sont quelque 17 promenades thématiques réalisées par des citoyens et des professionnels aux quatre coins de Bruxelles. Ceux-ci accompagneront les visiteurs afin de leur donner les clés pour adopter la solution adaptée à leur quotidien. ?Différentes techniques seront présentées et expliquées par un composteur aguerri - qu'il s'agisse du compost de quartier, du compost de jardin, du vermicompost, ou encore du procédé de compostage japonais "bokashi".