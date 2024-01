Les concentrations de CO2 cette année menacent la limite de 1,5°C, avertit une étude

L'accord de Paris de 2015 a pour ambition de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C.

Mais cette limite la plus ambitieuse - qui se comprend comme une moyenne de température sur au moins 20 ans - est considérée comme de plus en plus difficile à conserver par les experts.