Les couples royaux belge et néerlandais en visite dans le port d'Anvers-Bruges

Les couples royaux belge et néerlandais ont visité jeudi pour la première fois la capitainerie du port d'Anvers, siège du port d'Anvers-Bruges, où ils ont été reçus par son CEO belge Jacques Vandermeiren et son homologue néerlandais Boudewijn Siemons, CEO du port de Rotterdam.

Plusieurs ministres des deux pays y avaient déjà signé plus tôt dans l'après-midi un accord de coopération relatif au futur transport et stockage du CO2. "L'objectif principal est maintenant de montrer comment Anvers-Bruges et Rotterdam vont coordonner leurs stratégies", explique Jacques Vandermeiren.

Diverses tables rondes ont également réuni des représentants de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) et de son homologue néerlandaise. De nombreuses compagnies maritimes et entreprises du port étaient également présentes. Les deux couples royaux se sont ensuite vu expliquer l'objet des discussions.