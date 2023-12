Les émissions de CO2 ont baissé de 19% dans les réseaux de télécommunications en 4 ans

Entre 2018 et 2022, la consommation d'énergie des réseaux de télécommunications et les émissions de CO2 ont baissé respectivement de 9% et 19%, indique vendredi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) dans un rapport sur la durabilité dans les réseaux de télécommunications.

La consommation d'énergie des opérateurs de télécommunications a diminué de 9% au cours de la période considérée. La part du secteur des télécommunications dans la consommation énergétique totale (électricité, pétrole, gaz...) en Belgique s'élève d'ailleurs à moins de 0,2%. En outre, 77% de l'électricité consommée par les opérateurs provient de sources renouvelables, explique l'IBPT.

Entre 2018 et 2022, les émissions de CO2 de ces opérateurs ont baissé de 19%. "Une grande partie des émissions est compensée par l'achat de droits d'émission. Les opérateurs souhaitent tous tendre vers le 'zéro net', c'est-à-dire réduire autant que possible les émissions de CO2 et ne compenser que l'excédent (le plus faible possible) par des droits d'émission", détaille l'IBPT.