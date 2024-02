Les émissions de gaz à effet de serre des pays de l'UE à leur plus bas niveau en trois ans

Les États membres de l'Union européenne ont émis un total de 787 millions de tonnes de gaz à effet de serre lors du troisième trimestre de 2023, selon les dernières données de l'Office européen de statistiques Eurostat, publiées mercredi. Avec une baisse de 7,1%, il s'agit du niveau d'émissions le plus bas depuis au moins trois ans, sans qu'il ait été question d'un ralentissement de l'économie européenne en parallèle.

La Belgique s'est classée au sixième rang des pays ayant le plus réduit leurs émissions, tout en maintenant une croissance de son économie. Une telle baisse a également été constatée dans 23 autres pays européens au cours du troisième trimestre 2023. Les diminutions les plus importantes ont été enregistrées en Estonie (-30,7 %), en Bulgarie (-18,6 %) et en Allemagne (-12,2 %). Dans ce dernier pays, cela a été toutefois accompagné d'un ralentissement de l'activité économique.

Quelques États membres ont quant à eux connu une augmentation de leurs émissions. Cela a notamment été le cas pour Malte (+7,7 %), Chypre (+3,7 %), la Lettonie (+3,4 %) et la Slovaquie (+1,1 %).