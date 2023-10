Les étudiants louvanistes prennent encore de l'avance pour la 2e étape du Solar Challenge

L'équipe belge a encore creusé l'écart lundi lors de la seconde étape du Solar Challenge, la course internationale de voitures solaires qui se déroule actuellement en Australie. Arrivés en tête lors de la première étape du championnat, les étudiants en ingénierie de la KULeuven ont maintenant 67 kilomètres d'avance sur l'équipe de Twente (Pays-Bas), classée seconde.

Au troisième jour de la course, les Belges de l'"Innoptus Solar Team" ont encore pris de l'avance et sont arrivés à Alice Springs, une ville située à un peu moins de 1.500 km de Darwin. L'équipe néerlandaise de Twente, à la seconde place, a parcouru 67 kilomètres de moins. En troisième position, arrive également une équipe des Pays-Bas, originaire de Delft cette fois, avec 80 km parcourus de moins que les Belges.

Les participants doivent parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible chaque jour, jusqu'au signal final à 17h00, heure locale. Ils dorment dans des tentes ou dans des campings à l'endroit où ils arrivent et repartent de là le lendemain. L'Innoptus Solar Team arriver à destination jeudi.