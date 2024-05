Les évêques en visite dans des fermes pour parler d'agroécologie

Les évêques d'Anvers, de Bruges, de Gand et de Hasselt se rendront du 23 au 29 mai dans plusieurs fermes. Une manière de marquer l'anniversaire de la publication de l'encyclique "Laudato Si" du pape François et "son plaidoyer pour une approche globale des défis socio-écologiques", annonce mercredi la Conférence des évêques de Belgique.

Alors que, ces derniers mois, l'agriculture a été au centre de l'attention médiatique, les évêques belges souhaitent rappeler que tout le monde - politiciens, leaders religieux ou citoyens - a la responsabilité de prendre à cœur la préservation et le respect de notre "maison commune".

"Dans son encyclique 'Laudato si' (24 mai 2015), le pape François a indiqué que toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés doivent être considérées dans leur globalité comme une seule mais complexe crise socio-écologique. L'agroécologie, qui reconnaît le lien entre les problèmes écologiques et les défis socio-économiques, ouvre à cet égard un chemin pour préserver une agriculture durable et qualitative", considère la Conférence épiscopale.

Ces prochains jours, les évêques Johan Bonny, Lode Aerts, Lode Van Hecke et Patrick Hoogmartens se rendront chacun dans une ferme pour y porter ce message et entrer en dialogue avec les agriculteurs et agricultrices.