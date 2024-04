Les forêts primaires tropicales ont perdu plus de 3,7 millions d'hectares en 2023

La perte totale des forêts primaires tropicales s'élevait à 3,7 millions d'hectares en 2023, soit l'équivalent de dix terrains de football par minute, ressort-il jeudi des données publiées par le World Ressources Institute (WRI) et l'université du Maryland dans un rapport. Néanmoins, cette perte est en baisse de 9% par rapport à 2022 et se rapproche des taux de 2019 et 2021, avancent les experts.

Toutefois, le rapport précise qu'entre 2022 et 2023, le Brésil et la Colombie, également parmi les dix pays les plus concernés, ont connu respectivement des baisses de 49% et 36% de la perte des forêts primaires. Malgré cette diminution notable, la perte s'est accélérée dans d'autres pays comme la Bolivie, le Laos ou le Nicaragua.

Les auteurs du rapport assurent par ailleurs que la réduction de la déforestation est l'une des mesures terrestres "les plus rentables" pour atténuer le changement climatique. Les forêts sont en effet à la fois une source et un puits de carbone. Elles éliminent le dioxyde de carbone de l'air lorsqu'elles sont sur pied ou qu'elles repoussent et elles en émettent quand elles sont défrichées ou dégradées, précisent les auteurs.