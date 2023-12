Les glaciers tropicaux colombiens, au bord de l'extinction

"Martyrs du changement climatique", les glaciers tropicaux colombiens "sont à l'agonie", alerte dans un entretien à l'AFP l'activiste colombienne Marcela Fernandez.

Des 14 glaciers que comptait la Colombie à l'origine, il n'en reste plus que six, répartis en quatre volcans et deux montagnes enneigées, déplore celle qui a fondé il y a cinq ans l'ONG Cumbres Blancas (Sommets blancs).