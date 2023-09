Les infections causées par les champignons, une menace croissante

Les champignons se reproduisent par diffusion de spores microscopiques. Ces spores sont souvent présentes dans l’air et le sol, et peuvent être inhalées ou ingérées avec les aliments. Certaines levures font également partie du microbiote et sont présentes sur la peau et dans le tube digestif.

Certaines infections fongiques courantes sont bénignes et généralement faciles à traiter comme le muguet buccal, les infections ou mycoses vaginales, ou les mycoses de la peau et du cuir chevelu.

Si la majorité des spores présentes sur la peau ou inhalées dans les poumons n'ont pas de conséquence chez les personnes bien portantes, elles sont susceptibles de provoquer des infections sévères chez les patients au système immunitaire affaibli.