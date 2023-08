Les Musée et Jardins van Buuren rejoignent l'Itinéraire européen des jardins historiques

Le Musée van Buuren et ses jardins (Uccle) ont inauguré mardi leur entrée dans l'European Route of Historic Gardens (Itinéraire européen des jardins historiques - ERHG), devenant ainsi le premier espace belge au sein du prestigieux réseau international. Plusieurs personnalités liées au musée et à ses jardins se sont rassemblées à l'occasion d'une conférence de presse, dont la Secrétaire d'État bruxelloise chargée du patrimoine Ans Persoons (Vooruit).

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir rejoint le réseau", sourit Manon Magotteaux, conservatrice des Musée et Jardins van Buuren. "C'est une grande reconnaissance pour tout le travail qui a été accompli", continue-t-elle, mais aussi un moyen de faire connaître le parc ici comme à l'international. "C'est un grand enjeu dans la promotion des jardins", explique-t-elle. "Il y a toute une série de synergies qui vont pouvoir se créer, des collaborations, de l'expertise, un partage de connaissances qui est absolument intéressant et qu'on a hâte de poursuivre."

Le Musée van Buuren, qui doit son nom aux époux et amateurs d'art Alice et David van Buuren, a été construit en 1928 et ne s'est ouvert au public qu'à partir de 1975 ; les jardins, quant à eux, ont été conçus par les architectes paysagistes Jules Buyssens et René Pechère, à partir du début du vingtième siècle jusque dans les années '70.