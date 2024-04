Les navires de croisière amarrés à Zeebrugge alimentés en électricité à quai en 2026

L'installation doit permettre aux navires de croisière de s'alimenter en "électricité verte à partir du réseau à haute tension" lorsqu'ils sont à quai, soit à un moment où leur consommation d'énergie est importante, selon le port. "Ils ne devront donc pas de produire leur propre électricité à l'aide de générateurs diesel. Il en résulte qu'il n'y aura plus d'émissions et que le bruit des générateurs en marche sera révolu", vante le Port of Antwerp-Bruges. Selon l'autorité portuaire, l'environnement, le climat et les environs ne s'en porteront que mieux.

Une subvention européenne de 3,2 millions d'euros a été accordée pour ce projet.