Les perturbateurs endocriniens au cœur d'une campagne visant les femmes enceintes

Le SPF Santé publique lance une campagne de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens, a-t-il annoncé lundi. Elle cible en particulier les femmes enceintes et celles qui souhaitent le devenir.

Les femmes enceintes, tout comme les jeunes enfants et les adolescents, y sont particulièrement sensibles. En effet, l'exposition à ces substances pendant la grossesse peut avoir des conséquences irréversibles pour le fœtus, car elle augmente les risques d'autisme, de baisse de QI, de diabète, d'obésité, d'endométriose, de certains types de cancers et d'autres pathologies.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques ou des mélanges de substances chimiques, non produites par le corps humain, qui perturbent le système hormonal. Lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé.

Le SPF rappelle dès lors une série de recommandations à l'égard de ces publics vulnérables. Il est ainsi conseillé de limiter l'utilisation de produits de soin et de beauté, de réchauffer la nourriture dans des récipients en verre au micro-ondes, de laver les vêtements, les essuies et les draps neufs avant de les utiliser et d'aérer régulièrement les maisons.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du Plan d'action national sur les perturbateurs endocriniens (Naped). Elle a été réalisée en collaboration avec les régions et les communautés, en partenariat avec toute une série d'organismes tels que le SPW Environnement, Sciensano, les mutuelles et les hôpitaux.