Les promesses énergétiques ne représentent qu'un tiers de l'effort nécessaire

Les engagements non contraignants annoncés à la COP28 par une grosse centaine de pays et une cinquantaine de compagnies pétrolières ne représentent qu'environ 30% de l'effort à réaliser dans le champ énergétique pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, estime l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans une analyse publiée dimanche.

A Dubaï, 130 pays, dont la Belgique, ont signé une déclaration visant d'ici 2030 à tripler les capacités d'énergies renouvelables installées et à doubler leur efficacité énergétique. Ces pays représentent ensemble 40% des émissions mondiales de C02 provenant de la combustion d'énergies fossiles, 37% de la demande énergétique mondiale et 56% du PIB mondial, selon les calculs de l'AIE.

Par ailleurs, 52 compagnies pétrolières et gazières ont signé une charte les engageant à la neutralité carbone en 2050 ou avant, mais aussi à atteindre des émissions de méthane "proche de zéro" et à ne faire "aucun torchage de routine" d'ici 2030. Ces entreprises, parmi lesquelles figurent le groupe saoudien Aramco et l'émirati Adnoc, présidé par le président de la COP28, ne pèsent toutefois que 40% de la production mondiale de pétrole.