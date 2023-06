Les propriétaires de voitures électriques de plus en plus confiants dans leur autonomie

Les conducteurs de voitures électriques sont de plus en plus confiants dans l'autonomie de leur véhicule. Seuls 14% d'entre eux déclarent ainsi s'abstenir d'effectuer des trajets plus longs. C'est ce qu'il ressort vendredi des résultats de l'enquête Shell Recharge EV Driver Survey, une vaste enquête sur les expériences d'utilisation de près de 25.000 conducteurs de véhicules électriques en Europe, dont plus de 1.300 en Belgique.