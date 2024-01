Les Recypark mobiles ont récolté près de 100 tonnes de déchets en plus à Bruxelles en 2023

Les encombrants figurent toujours à la première place avec 1.490 tonnes. Viennent ensuite, les déchets d'équipements électriques et électroniques avec 186 tonnes et enfin les petits déchets chimiques ménagers avec 103 tonnes.

L'année 2023 a aussi été marquée par le lancement d'une expérience pilote pour permettre de réemployer davantage d'objets. Bruxelles-Propreté et deux acteurs de l'économie sociale, ViteSBE et les Petits Riens, ont ainsi mis à disposition du public, et en collaboration avec six communes (Watermael-Boitsfort, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Anderlecht et Berchem-Sainte-Agathe), des conteneurs supplémentaires dédiés au réemploi. Au total, 43 tonnes d'objets voués à être réemployés ont été récoltées, dont 8 tonnes de textile, 8 autres de meubles et 7,5 tonnes de livres.