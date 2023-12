"Les rois du pétrole mis en garde que l'on est en route pour sortir des fossiles"

"31 ans, 28 COP pour y arriver. Une transition pour se débarrasser des énergies fossiles est enfin annoncée", a réagi pour sa part le président et porte-parole de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel, pour qui il est cependant "dur de se réjouir face à un texte qui multiplie les échappatoires et ne donne pas des garanties suffisantes aux pays les plus affectés."

"La Belgique, qui va présider l'UE dans les six prochains mois, a un rôle important à jouer pour une position forte à la COP29. Mais elle doit d'abord balayer devant sa porte: engager les travaux pour un vrai plan national énergie climat ambitieux et cohérent", suggère Nicolas Van Nuffel.

La 29e conférence de l'Onu sur le changement climatique est prévue en novembre 2024 en Azerbaïdjan.