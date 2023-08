Les températures océaniques mondiales tutoient les sommets

Des océans plus chauds font effet grimper les risques de conditions météorologiques extrêmes. Cette augmentation de la température favorise la formation d'ouragans et d'humidité, ce qui se traduit par des précipitations intenses et des inondations. La chaleur provoque également une "dilatation thermique" (l'eau chaude occupe plus d'espace que l'eau froide, NDLR), un procédé à l'origine de l'élévation du niveau des mers.