Les tourbières de Flandre contiennent plus de carbone par hectare que la forêt amazonienne

Par hectare, les tourbières de Flandre contiennent 3,5 fois plus de carbone que la forêt amazonienne, ressort-il mardi de mesures effectuées par Natuurpunt dans la vallée limbourgeoise du Grote Beek. Ces zones humides, colonisées par la végétation dans un milieu saturé en eau, "sont pratiquement la forêt tropicale de Belgique", selon l'organisation flamande de protection de la nature.

Le sol des tourbières étant très humide, les feuilles mortes et autres matières organiques peuvent s'accumuler sous l'eau sans que l'oxygène ne puisse les atteindre. Or, ces zones sont aujourd'hui menacées d'assèchement, ce qui libérerait le carbone stocké. Dans le cadre du projet européen LIFE Multi Peat, Natuurpunt s'efforce de restaurer les 230 hectares de tourbières le long du Grote Beek, un cours d'eau qui passe par Beringen, Oostham et Bourg-Léopold.

La tourbe ne représente que 3 à 5% de la superficie totale des terres de l'hémisphère nord, mais ces tourbières renferment 33% de tout le carbone dans le sol. Selon les recherches préliminaires du projet LIFE Multi Peat, la vallée du Grote Beek stocke à elle seule environ 162.000 tonnes. À titre de comparaison, un avion émet la même quantité de carbone après 440 tours autour de la terre.