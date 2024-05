Les vagues de chaleur entraînent chaque année 150.000 décès dans le monde, selon une étude

Les vagues de chaleur pendant les mois les plus chauds de l'année entraînent annuellement plus de 150.000 décès dans le monde, selon une étude de la Monash University en Australie.

Entre 1990 et 2019, les canicules ont été responsables de 153.078 décès par an, soit l'équivalent de 236 décès pour dix millions d'habitants, soit environ 1 % des décès dans le monde.

La plupart des décès sont survenus en Asie, mais l'Europe a proportionnellement les taux de mortalité les plus élevés avec 655 décès pour dix millions d'habitants. Au niveau national, la Grèce, Malte et l'Italie ont comptabilisé le plus grand nombre de décès en raison de la chaleur.