Les victimes de violence en ligne ont tendance à en devenir l'auteur par après

Tous les groupes d'âges sont concernés par l'agressivité en ligne, aussi bien en tant que victime qu'auteur, ressort-il d'une étude publiée jeudi par les universités d'Anvers et de Tilbourg (Pays-Bas). Dans toutes les tranches d'âge, les chercheurs constatent un lien entre le fait d'avoir été pris pour cible et de devenir soi-même l'auteur de comportements agressifs en ligne.

Près de 2.000 adultes belges âgés de 19 à 79 ans ont été interrogés sur leur expérience face à l'agressivité en ligne. Le plus grand pourcentage de victimes mais également d'auteurs d'agressions en ligne se retrouve chez les jeunes de 18 à 25 ans. Environ six jeunes sur dix ont été auteurs de comportements agressifs sur internet tandis que cinq sur dix en ont été les victimes.

L'étude souligne que le fait d'avoir été victime de comportements agressifs en ligne favoriserait à son tour l'émergence d'un comportement agressif. Ce lien de cause à effet est particulièrement marqué chez les 18-25 ans.

Dans les groupes plus âgés, les comportements agressifs en ligne sont plus susceptibles d'être expliqués par certaines croyances mobilisées par les auteurs pour justifier leur comportement. Parmi les exemples, on peut citer la "culpabilisation de la victime" ou la croyance que les victimes sont à blâmer pour avoir été attaquées", explique la professeure Heidi Vandebosch de l'Université d'Anvers. "En outre, certains pensent que les victimes d'agressions en ligne ne subissent pas de conséquences graves. Il est nécessaire de faire la distinction entre les différentes générations si nous voulons comprendre et traiter ce comportement".