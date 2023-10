L'hôpital Erasme réalise la 1ère ablation endoscopique de nodule pulmonaire en Belgique

Les équipes médicales de l'hôpital Erasme ont réalisé la première ablation endoscopique par micro-onde d'un cancer pulmonaire en Belgique. Trois patients ont ainsi pu bénéficier récemment de ce traitement innovant et non invasif du cancer du poumon, se réjouit l'hôpital universitaire bruxellois lundi dans un communiqué.

Cette méthode peu invasive est proposée aux patients ne pouvant pas bénéficier d'une chirurgie en raison de leur âge, d'une mauvaise fonction respiratoire ou de comorbidités, explique l'hôpital. La technique déjà utilisée à Londres et à Hong Kong "se positionne ainsi comme une alternative innovante à la radiothérapie et la radiologie interventionnelle", poursuit l'institution hospitalière.

Concrètement, le nodule est brûlé grâce à un cathéter acheminé par les voies naturelles via une endoscopie. Quand ce dernier est bien en place, l'ablation commence et ne prend pas plus de 10 minutes. L'objectif est de brûler l'entièreté de la tumeur tout en épargnant au maximum les tissus sains. Après l'intervention, le patient, qui se réveille sans drain ni anti-douleurs, reste hospitalisé en surveillance pendant quelques jours et un contrôle du scanner est réalisé le lendemain de l'intervention.