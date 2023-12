L'irrigation traditionnelle inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Le dossier a été introduit conjointement par sept pays, parmi lesquels la Belgique, l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne. Si la coopération internationale autour de ce dossier a débuté en 2020, le travail de longue haleine s'est seulement concrétisé mardi, avec l'inscription de l'abissage sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cela a été annoncé lors de la 18e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Kasane, au Bostwana.

L'abissage est une tradition ancestrale. Il s'agit d'une technique agricole d'irrigation des prairies, "qui repose sur l'utilisation stratégique de la gravité et de systèmes construits manuellement, tels que les canaux et les fossés", est-il expliqué dans le communiqué. "À une période précise de l'année, de petits fossés sont temporairement creusés dans lesquels l'eau est endiguée, ce qui crée un débordement. Pour utiliser cette méthode de manière durable et efficace, une connaissance approfondie du paysage, de l'écoulement de l'eau et des conditions météorologiques est nécessaire."