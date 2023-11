A Londres, des militants écologistes s'en prennent à un tableau de Velázquez

Des militants du mouvement écologiste Just Stop Oil, opposé aux énergies fossiles, ont brisé lundi à la National Gallery de Londres la vitre de protection d'un tableau de Velázquez, qui avait été lacéré au siècle dernier par une suffragette.

Cette dernière, connue pour ses actions coup de poing, réclame l'arrêt immédiat des nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni.

Les deux militants, âgés de 20 et 22 ans, se sont introduits vers 10H45 (11H45 heure belge) et ont frappé au marteau la protection de la "Vénus au miroir", toile connue au Royaume-Uni sous le nom de "Rokeby Venus", a précisé dans un communiqué l'organisation.

"Les femmes n'ont pas eu le droit de vote par les urnes. L'heure n'est plus aux paroles mais aux actes", ont déclaré les militants après leur action, selon "Just Stop Oil".

La National Gallery a confirmé l'action, précisant avoir évacué les visiteurs de la salle et appelé la police, tandis que le tableau a été retiré pour être examiné par les conservateurs du musée.

La police de Londres a indiqué avoir arrêté les deux militants pour dégradation.

L'an dernier, des militants de Just Stop Oil avaient déjà visé la National Gallery, où ils avaient jeté de la soupe à la tomate sur les "Tournesols" de Van Gogh, et le musée Mauritshuis de La Haye où ils s'étaient collés à la vitre de "La Jeune Fille à la Perle", de Vermeer. Les toiles étaient protégées par des vitres et n'avaient pas subi de dégâts.