Londres va de nouveau rejoindre le programme scientifique européen Horizon

Le Royaume-Uni va de nouveau rejoindre le programme scientifique européen Horizon dont il avait été écarté depuis le Brexit, ont annoncé jeudi Downing Street et la Commission européenne.

"La Commission européenne et le Royaume-Uni ont trouvé jeudi un accord politique sur la participation du Royaume-Uni au programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon Europe et Copernicus", le programme d'observation de la terre, a annoncé l'exécutif européen dans un communiqué.

"L'UE et le Royaume-Uni sont des partenaires et alliés stratégiques clés, et l'accord conclu aujourd'hui le prouve", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.