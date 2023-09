L'ONG SOS Méditerranée honorée pour les sauvetages en mer

L'ONG SOS Méditerranée, dont l'un des sièges est situé à Genève, a été récompensée jeudi du prix Right Livelihood pour ses opérations de sauvetage sur la "route migratoire la plus meurtrière du monde". Cette récompense est considérée comme un prix Nobel alternatif.

SOS Méditerranée est née en 2015 de la rencontre entre une humanitaire française, Sophie Beau, et un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel. Tous deux étaient ulcérés de voir l'Italie mettre fin à son vaste programme d'opérations de sauvetage de migrants qui se noient sur la route de l'Europe.

Depuis, avec ses deux navires successifs, l'Aquarius à la coque orange fluo puis l'Ocean Viking, rouge et blanc, l'association porte assistance aux migrants en détresse en Méditerranée et assure leur prise en charge médicale et psychologique. Depuis le début de ses opérations, elle indique avoir secouru près de 39.000 personnes.