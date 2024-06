L'ONU prédit l'arrivée probable de la Nina et ses températures plus fraîches

Partager:

Le phénomène météorologique de La Nina devrait arriver plus tard cette année et apporter des températures plus fraîches, après les records de chaleurs attisés par El Nino et battus mois après mois depuis un an. "Le phénomène El Nino 2023/24, qui a contribué à alimenter une hausse des températures mondiales et des conditions météorologiques extrêmes dans le monde, montre des signes qu'il arrive à sa fin.

Il y aura probablement un retour aux conditions de La Nina plus tard cette année", indique l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son dernier bulletin consacré à ces deux phénomènes météorologiques naturels, qui ont des impacts quasi opposés. Il y a 60% de chances que La Nina apparaisse sur la période juillet-septembre et elles augmentent à 70% en août-novembre, selon l'OMM, qui juge que "le risque d’une réapparition d’El Nino est négligeable pendant cette période". Avant cela, sur la période juin-août, l'organisation estime qu'il y a autant de chances (50%) que les conditions soient neutres -ni Nino ni Nina- ou d'une transition vers La Nina.

- Phénomène naturel - La Nina fait référence au refroidissement à grande échelle des températures de surface des océans dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Il est associé à des changements dans la circulation atmosphérique tropicale : vents, pression et précipitations. Pour autant, les effets précis varient en fonction de l'intensité, de la durée mais aussi de la période de l'année à laquelle le phénomène se produit et de l’interaction avec d’autres phénomènes climatiques, souligne l'organisation onusienne.