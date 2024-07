L'UNESCO désigne 11 nouvelles réserves de biosphère, dont une première en Belgique

L'Unesco a désigné la réserve de biosphère transfrontalière, entre la Belgique et les Pays-Bas, de Kempen-Broek, la première désignée en Belgique.

La région abrite des prairies et des champs dans ses vallées et est réputée pour être l'un des principaux habitats des libellules en Belgique et aux Pays-Bas. Les zones situées en altitude sont principalement dédiées à l'agriculture tandis que de vastes étendues de landes et de dunes abritent des sites préhistoriques vers le nord, détaille l'Unesco.