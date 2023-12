Macron veut "transformer" la recherche et ouvrir "l'acte 2 de l'autonomie" des universités

Il a énuméré les spécialités dévolues aux organismes transformés: climat, biodiversité et sociétés durables au Centre national de la recherche scientifique (CNRS); santé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm); agriculture, alimentation durable, forêt et ressources naturelles associées pour l'Institut national de la recherche agronomique (Inrae); énergie décarbonée au Commissariat à l'énergie atomique (CEA); numérique logiciel à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria): spatial au Centre national d'études spatiales (Cnes).

Parallèlement il a plaidé pour donner davantage "d'autonomie" aux universités pour qu'elles "organisent et gèrent la recherche" au niveau local, selon une "logique de site".

"Ce que je leur propose, c'est d'ici à dix-huit mois d'ouvrir l'acte deux de l'autonomie et d'aller vers la vraie autonomie", impliquant de "vrais contrats pluriannuels" et "une gouvernance réformée", a-t-il lancé.