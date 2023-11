A. Maron se réjouit que la Justice conforte les objectifs européens et les efforts menés

Le ministre bruxellois du Climat, Alain Maron (Ecolo) s'est réjoui jeudi du jugement de la Cour d'Appel arrêtant que les entités compétentes du pays n'avaient pas suffisamment réduit les émissions de GES de la Belgique en 2020, et que cette violation et faute se poursuivent "eu égard aux objectifs insuffisants poursuivis et/ou aux mesures insuffisantes prises à l'horizon 2030".

Ce jugement dans le procès intenté par l'asbl Climat et 58.000 citoyens à ses côtés contre l'État fédéral et les Régions "conforte le combat mené par la Région bruxelloise à la présidence de la Commission nationale climat pour que la Belgique atteigne les objectifs européens de -55% tous secteurs confondus, grâce à une contribution maximale de chacune des Régions et aux efforts additionnels de l'État fédéral", a commenté le ministre Maron, dans un communiqué.

Selon celui-ci, pour Bruxelles, cela implique un engagement de -47 % pour les secteurs non-ETS. C'est cet objectif européen de -47% non ETS que la Région de Bruxelles-Capitale s'est assigné dans le cadre de sa contribution au Plan national énergie-climat. "Bruxelles fait donc sa part et poursuivra ses efforts. Pour atteindre un accord intra-belge ambitieux, il importe maintenant que la Région flamande s'engage enfin à rehausser ses objectifs climatiques, ce qui permettra à la Belgique de s'engager à -55 % tous secteurs confondus d'ici 2030".