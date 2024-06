Mars est bombardée de météorites presque quotidiennement

Jusqu'ici on estimait la fréquence de ces impacts avec des modèles associant des observations de cratères de météorites sur la Lune et des images de la surface martienne prises par des sondes en orbite.

On ajustait ces modèles aux caractéristiques de la planète rouge. Bien plus massive que la Lune, et bien plus proche de la ceinture principale d'astéroïdes du système solaire, Mars est une cible de choix pour les gros cailloux errant dans l'espace.

De surcroît, quasiment dénuée d'atmosphère - la sienne est cent fois plus fine que celle de la Terre -, elle ne peut même pas compter sur ce bouclier protecteur pour désintégrer une partie des météorites.

Une équipe internationale, menée par des chercheurs de l’École polytechnique de Zurich (ETH) et de l'Imperial College à Londres, apporte dans la revue Nature Astronomy parue vendredi, un nouveau regard sur le sujet, grâce au son.