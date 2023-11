Mieux surveiller les forêts européennes afin de les rendre plus résistantes

La Commission européenne propose d'introduire une loi sur la surveillance des forêts qui permettrait de combler les lacunes en matière d'informations. Cette loi contribuerait à rendre les forêts plus résistantes aux incendies, à la sécheresse et aux organismes nuisibles.

La plupart des incendies (96%) sont causés par des activités humaines, mais ils sont aggravés par la sécheresse et la perte de biodiversité dues aux changements climatiques.

Les forêts européennes subissent une pression croissante. En 2022, près de 900.000 hectares de terres ont été brûlées, soit l'équivalent de la superficie de la Corse. Ces feux occasionnent des dommages environnementaux et économiques considérables dans l'UE.

La législation proposée par la Commission doit permettre de collecter des données sur les forêts en combinant des technologies d'observation de la Terre et des mesures au sol. Ces informations pourront ensuite être partagées en temps utiles entre Etats membres et permettre la mise en oeuvre de politiques plus adaptées au terrain.

Les données disponibles sur l'état des forêts et l'utilisation des ressources naturelles sont actuellement très incomplètes et dispersées, constate la Commission. Les données sont également souvent obsolètes, ce qui entraîne un manque de connaissances important.

L'institution souligne que sa proposition n'introduit pas de nouvelles exigences administratives directes pour les autorités, les entreprises ou les propriétaires forestiers. En revanche, le cadre doit entraîner une meilleure collaboration entre les acteurs concernés et soutenir la mise en oeuvre d'initiatives. On pense notamment à la loi de restauration de la nature, qui vise précisément à contrer le recul de la biodiversité.