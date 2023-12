Moselle: un inattendu lac artificiel sort de terre dans une ancienne carrière

"La nature reprend ses droits": à Schoeneck (Moselle), un lac artificiel se forme spontanément dans une friche industrielle en lieu et place d'une ancienne carrière minière, exploitée pour en extraire du sable jusqu'à la fin du XXe siècle.

La fin de l'exploitation des puits Simon en 1997, a laissé derrière elle une friche minière de plus de 80 hectares. Mais depuis plus d'un an, un phénomène de montée des eaux y est visible, avec la création d'une sorte de lac artificiel.