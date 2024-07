Natagora visite les camps d'été pour sensibiliser à la protection des chauves-souris

Natagora a prévu cet été plus de 70 animations dans les camps d'été organisés par les mouvements de jeunesse en Wallonie et à Bruxelles pour sensibiliser les plus jeunes à la protection des chauves-souris, a indiqué mercredi l'association de protection de l'environnement.

Pour la troisième fois en six ans, les volontaires de Plecotus, le pôle chauves-souris de Natagora, vont se déplacer de camp en camp en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"En Belgique, il existe 24 espèces de chauves-souris. Chaque espèce à son habitat privilégié pour ses gîtes de reproduction et d'hibernation. Tout le monde voit les chauves-souris, mais peu mesurent le rôle qu'elles jouent pour la biodiversité. Mieux connaitre c'est mieux comprendre et apprendre à agir. Aller à la rencontre des acteurs de demain est essentiel. A ce jour, il est prévu d'animer plus de 2.000 jeunes dans plus de 70 de camps partout en Wallonie et à Bruxelles", explique Serge Tiquet, responsable des volontaires chez Natagora, cité dans un communiqué.